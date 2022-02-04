لبنان

حراك المتعاقدين: حريصون على عودة لن تكون إلا بالمساواة في الحقوق وأهمها بدل النقل

Lebanon 24
04-02-2022 | 10:55
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رأى منسق "حراك المتعاقدين" حمزة منصور في بيان، تعليقا على "موقف رابطة الثانوي فك النزاع والعودة الاثنين إلى الثانويات"، أنها "لم تتنازع إلا مع المتعاقدين والطلاب، فهم من ضيع مستقبل الطلاب وأبعدهم عن التعليم الرسمي وسرق ساعات المتعاقدين عندما طالبوا منذ بدء العام الدراسي بتأجيله وأعطاهم الوزير ما أرادوا الأمر الذي هجر الطلاب ودفعهم للذهاب إلى الخاص".
 
وقال: "نعم تكاتفت الاحزاب والمكاتب التربوية معهم ليحصلوا بدل نقل وكافة حقوقهم، وكانوا يقبضون طيلة الاضراب، وعادوا الى المدارس دون حقوق أخوانهم المتعاقدين، وهذا بحد ذاته خيانة. نعم، تكاتفت احزابهم ومكاتبهم للضغط على رئيس الحكومة لاعطائهم ما أرادوا ولما وصل الأمر إلى إعطاء بدل نقل أربعة أيام لكل متعاقد رفع رئيس الحكومة يده".
 
وختم: "نحن حريصون على العودة، لكن لن تكون إلا من خلال كرامتنا والتي تتحدد بالمساواة والعدالة في الحقوق وأهمها حق بدل النقل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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