لبنان

مراقبو "الإقتصاد" سطروا محاضر ضبط بحق محلات في الصرفند لم تخفض الأسعار

Lebanon 24
04-02-2022 | 11:08
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دهم مراقبو وزارة الإقتصاد بمؤازرة أمن الدولة، عدداً من المحلات التجارية والمواد الغذائية والمطاعم التي لم تلتزم تخفيض الاسعار في الصرفند، وتم تسطير محاضر ضبط وختم بعض المحلات بالشمع الأحمر.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد لوحظ اليوم، بعد هذه الحملة، أنّ بعض المحلات بدأت بتخفيض الأسعار.
 
ودعت البلدية المواطنين الى "التعاون ومراقبة الأسعار و والإتصال بالوزارة أو البلدية".
 
 

لبنان

إقتصاد

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