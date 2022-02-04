بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع

أقدم بعض المصارف مؤخراً على اعتماد خطوة جديدة تتمثل في إغراق الصرافات الآلية بالطبعة القديمة من عملة الـ100 دولار أميركي بدلاً من الاعتماد بشكل أساسي على الطبعة الجديدة من العملة نفسها.

ولاحظ مواطنون هذا الأمر في الكثير من المصارف، وقد أصبح لزاماً عليهم الحصول على تلك الدولارات القديمة التي رفض صرافون التعامل بها خلال الآونة الأخيرة، رغم التوضيحات التي صدرت من الجهات المعنيّة حول أمر تلك الأوراق النقدية والتأكيد على أنها صحيحة ويمكُن تداولها بشكل طبيعي.

كذلك، فقد تبيّن أن بعض المواطنين حملوا تلك الدولارات التي حصلوا عليها من الصرافات الآلية ودخلوا إلى فروع المصارف مطالبين باستبدالها. إلا أن ما حصل هو أن بعض المصارف رفضَ ذلك في حين أنه تم الطلب من مواطنين دفع بدلٍ مادي لقاء استبدال الـ100 دولار القديمة بأخرى جديدة.