لبنان

خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:08
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قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ لا صحّة لما يُشاع عن انهيار الشبكة الكهربائية العامة مساء اليوم".

وأوضحت المصادر أنّ "الشبكة ما زالت تعمل رغم ضعف الانتاج من معامل الطاقة الكهربائية"، لافتة إلى أنّ "انهيار الشبكة تكرّر مرتين خلال الساعات الماضية، إذ حصل ذلك عند الساعة 11 ليل أمس وعند الساعة 6 صباح اليوم".
 
 
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