18 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 8427 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 957155.

كما وسجل لبنان 18 حالة وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9675.