هلعٌ في طرابلس بسبب دويّ انفجار.. ما القصّة؟

انفجر إطارٌ داخل محلات حيدر لبيع الإطارات في محلة مشروع محرّم في طرابلس، ما أدى إلى إصابة المدعو "خ.ح.".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد سُمع دوي الانفجار في أرجاء المنطقة وتسبّب بحالة من الهلع في صفوف الأهالي.