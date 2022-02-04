جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح بزج دماء شهدائنا في الدهاليز السياسية





أضافت: "لسنا ضد إعمار المرفأ، لكن بعد معرفة الحقيقة ومحاسبة من قتل أولادنا ويتمهم، فالجرح عميق والجريمة كبيرة، ولن يستقيم الوطن قبل إعلان الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وأي محاولة لإعمار مرفأ بيروت قبل معرفة الحقيقة ستكون على أجسادنا".



وطالبت "القضاة بالإسراع في البت بطلبات الردّ ورئيس مجلس القضاء الاعلى بإنهاء تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمعاودة عملها لتغلق باب التعطيل في وجه كل فاسد وعابث ومستهزىء بهذه القضية الوطنية المحقة، التي واجب كل شريف أن يدعمها"، وقالت: "نؤكد حيادنا عن كل مرشح، ولا نسمح باستغلال قضيتنا واستجداء العواطف لمآرب سياسية وانتخابية. ولن نسمح بزج دماء ضحايانا وشهدائنا في دهاليزكم السياسية أو تمثيلنا للوصول لغايتكم".



ودعت "جميع الأهالي والمتعاطفين مع هذه القضية إلى المشاركة في تحرك الإثنين المقبل، الرابعة عصرا، أمام قصر العدل، للضغط لوقف الممارسات التعطيلية من قبل المتهمين لحث القضاء على الإسراع في طلبات الرد".



وبعد تلاوة البيان تمت إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين. نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، وألقت ماريانا فودوليان بيانا باسم الجمعية سألت فيه: "هل أصبح الحجر أهم من البشر؟ فأنتم تخططون لإعمار الحجر وتنسون من قتل البشر؟"، وقالت: "كان همكم الإعمار والمناقصات وإزالة ما تبقى من مسرح الجريمة قبل تبيان الحقيقة وإحقاق العدالة ومعرفة من فجر المرفأ الذي تريدون إعادة إعماره".أضافت: "لسنا ضد إعمار المرفأ، لكن بعد معرفة الحقيقة ومحاسبة من قتل أولادنا ويتمهم، فالجرح عميق والجريمة كبيرة، ولن يستقيم الوطن قبل إعلان الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وأي محاولة لإعمار مرفأ بيروت قبل معرفة الحقيقة ستكون على أجسادنا".وطالبت "القضاة بالإسراع في البت بطلبات الردّ ورئيس مجلس القضاء الاعلى بإنهاء تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمعاودة عملها لتغلق باب التعطيل في وجه كل فاسد وعابث ومستهزىء بهذه القضية الوطنية المحقة، التي واجب كل شريف أن يدعمها"، وقالت: "نؤكد حيادنا عن كل مرشح، ولا نسمح باستغلال قضيتنا واستجداء العواطف لمآرب سياسية وانتخابية. ولن نسمح بزج دماء ضحايانا وشهدائنا في دهاليزكم السياسية أو تمثيلنا للوصول لغايتكم".ودعت "جميع الأهالي والمتعاطفين مع هذه القضية إلى المشاركة في تحرك الإثنين المقبل، الرابعة عصرا، أمام قصر العدل، للضغط لوقف الممارسات التعطيلية من قبل المتهمين لحث القضاء على الإسراع في طلبات الرد".وبعد تلاوة البيان تمت إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين.

كذلك، أعلنت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت في بيان، أنه "في ظل الحراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلة أسماء مرشحيها، وبما أنه في وطننا لا تبقى قضية إنسانية أو معيشية إلا وتستغل كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية، يتمنى ذوو الشهداء والضحايا ومعهم الجرحى والمتضررون ألا يتم إقحام قضيتهم في الزواريب الضيقة أو استغلال دمائهم وأوجاعهم لغايات انتخابية".