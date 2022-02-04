لبنان

جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: لن نسمح بزج دماء شهدائنا في الدهاليز السياسية

Lebanon 24
04-02-2022 | 12:57
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نفذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، وألقت ماريانا فودوليان بيانا باسم الجمعية سألت فيه: "هل أصبح الحجر أهم من البشر؟ فأنتم تخططون لإعمار الحجر وتنسون من قتل البشر؟"، وقالت: "كان همكم الإعمار والمناقصات وإزالة ما تبقى من مسرح الجريمة قبل تبيان الحقيقة وإحقاق العدالة ومعرفة من فجر المرفأ الذي تريدون إعادة إعماره".
 
أضافت: "لسنا ضد إعمار المرفأ، لكن بعد معرفة الحقيقة ومحاسبة من قتل أولادنا ويتمهم، فالجرح عميق والجريمة كبيرة، ولن يستقيم الوطن قبل إعلان الحقيقة ومحاسبة المتورطين، وأي محاولة لإعمار مرفأ بيروت قبل معرفة الحقيقة ستكون على أجسادنا".
 
وطالبت "القضاة بالإسراع في البت بطلبات الردّ ورئيس مجلس القضاء الاعلى بإنهاء تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمعاودة عملها لتغلق باب التعطيل في وجه كل فاسد وعابث ومستهزىء بهذه القضية الوطنية المحقة، التي واجب كل شريف أن يدعمها"، وقالت: "نؤكد حيادنا عن كل مرشح، ولا نسمح باستغلال قضيتنا واستجداء العواطف لمآرب سياسية وانتخابية. ولن نسمح بزج دماء ضحايانا وشهدائنا في دهاليزكم السياسية أو تمثيلنا للوصول لغايتكم".
 
ودعت "جميع الأهالي والمتعاطفين مع هذه القضية إلى المشاركة في تحرك الإثنين المقبل، الرابعة عصرا، أمام قصر العدل، للضغط لوقف الممارسات التعطيلية من قبل المتهمين لحث القضاء على الإسراع في طلبات الرد".

وبعد تلاوة البيان تمت إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح الضحايا والشهداء المظلومين.
 
كذلك، أعلنت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت في بيان، أنه "في ظل الحراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلة أسماء مرشحيها، وبما أنه في وطننا لا تبقى قضية إنسانية أو معيشية إلا وتستغل كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية، يتمنى ذوو الشهداء والضحايا ومعهم الجرحى والمتضررون ألا يتم إقحام قضيتهم في الزواريب الضيقة أو استغلال دمائهم وأوجاعهم لغايات انتخابية".
 
وأضاف البيان: "يهمّ اللجان التأكيد أنه ما من مرشح باسمهم، وقضيتهم بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية ومنزهة عن أي غايات شخصية مغرضة، ويرفضون أن يستغل أي فريق سياسي او مرشح هذه القضية التي هزت العالم واستجداء العواطف لمآرب شخصية، وأن يزج دماء الضحايا بدهاليز سياسية أو انتخابية".
 
وأكدت اللجان أن "قضية المرفأ هي قضية إنسانية وطنية جامعة، وتفجير الرابع من آب هو جريمة طالت كل لبناني، بجسده ونفسه وقيمته وكرامته وحقوقه"، وأضافت: "لذلك، على كل مواطن ألا يوفر جهدا ويعمل لإحقاق الحق ومساندة أهالي الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين في تبيان الحقيقة والمحاسبة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وانتخابية".
 
ولفت البيان الى أنه "بناء على ما تقدم، يجدد ذوو الضحايا والشهداء بالإضافة إلى الجرحى والمتضررين ومعهم كل المتضامنين، مطالبتهم بضرورة جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، وتأكيدهم على وجوب الحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي والمتهمين أمام المجلس العدلي إضافة إلى توقيف كل مطلوب للعدالة وكل من أظهره وسيظهره التحقيق مجرما ومتورطاً. وفي هذا الإطار، يعبرون عن رفضهم المطلق لتقديم أي مطلوب أو مدعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة".
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