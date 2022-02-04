مطلوب بقبضة الجيش في الهرمل.. هذا ما كُشف عن جرائمه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 4 / 2 / 2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الدورة – الهرمل المواطن (س.ع)، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم إطلاق النار ورمي رمانات يدوية وترهيب المواطنين والتعدي على المنازل والسرقة إضافة إلى تجارة أسلحة، تجارة مخدّرات وفرض خوات. وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي وذخيرة عائدة له.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.