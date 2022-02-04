11
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزيرٌ يتحدث عن أمر أدى إلى ارتفاع الأسعار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
04-02-2022
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس بياناً بعنوان "جودة الديمقراطية"، قال فيه: "المناقشات المركزة لمشروع الموازنة، والذي إستغرق من الحكومة ثماني جلسات طويلة من الدرس والنقاش والإستفسار والشرح ، مع ما رافقها من تقارير وفذلكات وتفصيلات مقارنة إتصفت بالجدية العلمية المبنية على خبرات إقتصادية رؤية، حملت معها نتائج سلبية غير متوقعة بسبب (فجوة الديمقراطية) التي تفصل زمنيا بين دراسة الحكومة لمشروع الموازنة تمهيدا لإرسالها الى مجلس النواب ومن ثم مناقشتها وإقرارها وفق الاصول".
ورأى ان "هذه الفجوة التي تفرضها الديمقراطية الدستورية، مكنت التجار الفجار ومافيات الإحتكار من الاسراع برفع الاسعار واحتكار السلع بكل اصنافها، قبل ان تقر الموازنة بشكلها النهائي وتصدر في الجريدة الرسمية".
وختم كلاس البيان: "السؤال الذي اطرحه على نفسي كوزير في الحكومة، هو: ماذا قدمنا للناس؟ وهل نحن قدمنا هدية مسبقة الدفع للتجار حتى رفعوا الاسعار وضيقوا على الناس واخذوهم رهائن؟ ثم ماذا لو صدرت الموازنة او لم تصدر؟ كيف سنتعامل مع المحتكرين المجرمين؟ ومن يراقب الاسعار؟ ومن يقمع المخالفات ويحمي حقوق الناس؟".
تابع
الأكثر قراءة
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
Lebanon 24
سيكون الشهر الأقوى لهذا العام.. بالأيام هذه تواريخ العواصف والمنخفضات التي ستضرب لبنان في شباط
00:17 | 2022-02-04
04/02/2022 12:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
Lebanon 24
في هذه "السوبرماركات"... عروضات خيالية!
06:06 | 2022-02-04
04/02/2022 06:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
Lebanon 24
مفاجأة تصيبُ الصرافين في سوق الدولار.. ماذا حصل يوم أمس؟
05:20 | 2022-02-04
04/02/2022 05:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُشعل المواقع.. شاهدوا كيف رقصت على أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)
Lebanon 24
رابعة الزيات تُشعل المواقع.. شاهدوا كيف رقصت على أغنية "الغزالة رايقة" (فيديو)
03:00 | 2022-02-04
04/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:13 | 2022-02-04
السلطة القضائية تمرّ بمخاض صعب
17:00 | 2022-02-04
برنامج عمل
17:00 | 2022-02-04
تغييرات
16:52 | 2022-02-04
قوى الأمن: تدابير سير للشاحنات المتجهة من بيروت في اتجاه البقاع
16:48 | 2022-02-04
المفتي زكريا: عكار مشهورة بعيشها الواحد ولن يفسدوا عيشنا
16:45 | 2022-02-04
مقدمات نشرات الأخبار
فيديو
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"Aston Martin" تكشف عن أقوى سيارة "كروس أوفر" فاخرة... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2022-02-03
05/02/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact