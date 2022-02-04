لبنان

سلام: أبواب وزارة الاقتصاد مفتوحة أمام جميع المزارعين

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:02
A-
A+
Doc-P-915024-637796096647727925.jpg
Doc-P-915024-637796096647727925.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام على "أهمية تفعيل الاقتصاد الزراعي وترشيده  لتصدير الصناعات الغذائية"، مبديا حرصه الشديد على فتح اسواق العالم لهذه المنتوجات، والعمل على رفع قيمة التعويضات لمزارعي القمح عن اضرار المحاصيل السابقة"، مؤكداً "إبقاء أبواب وزارة الاقتصاد مفتوحة أمام جميع المزارعين لتلقي طلباتهم ومساعدتهم في قضاياهم المحقة.
 
كلام سلام جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة عصر اليوم وفد ممثلي المزارعين من نقابات واتحادات وتجمعات.
 
وتحدث باسم المزارعين خالد شومان الذي شكر الوزير سلام على "قراره الجريء بفرض أولوية مصلحة المزارعين في تصدير القمح اللبناني القاسي، وتمكين المزارعين من الحصول على الفريش دولار وفتح الاسواق العالمية لمنتوجاتهم كخطوة داعمة لهم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
 
وأعلن شومان "وقوف جميع مزارعي لبنان الى جانبه، بالنظر لاهتمامه بأوضاعهم الاقتصادية وذهابه الى ابعد الحدود من اجل ضمان اقتصادياتهم ومعيشتهم واهتمامهم بارضهم". 

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
16:52 | 2022-02-04
16:48 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website