إشكال يتطور إلى تضارب في الكورة.. هل من إصابات؟

وقع إشكال فرديّ على طريق عام بشمزين الكورة تطور الى تضارب بالأيدي والسكاكين، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

و بحسب المعلومات الأولية فإن سبب الإشكال هو على أفضلية مرور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".