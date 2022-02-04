لبنان

إشكال يتطور إلى تضارب في الكورة.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
04-02-2022 | 15:54
A-
A+
Doc-P-915037-637796122094425482.jpg
Doc-P-915037-637796122094425482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال فرديّ على طريق عام بشمزين الكورة تطور الى تضارب بالأيدي والسكاكين، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
 
و بحسب المعلومات الأولية فإن سبب الإشكال هو على أفضلية مرور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24". 
مواضيع ذات صلة
سيارتا إسعاف من جمعية "كلنا أهل" للصليب الأحمر في الكورة
lebanon 24
05/02/2022 01:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خدمة الإنترنت والاتصالات "معدومة" في الكورة... والأهالي يشتكون
lebanon 24
05/02/2022 01:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتشو الاقتصاد جالوا بمؤازرة أمن الدولة على محال في الكورة
lebanon 24
05/02/2022 01:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة... اشكال بين عناصر قوى الامن الداخلي وبعض المواطنين
lebanon 24
05/02/2022 01:13:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الكورة

اشكال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2022-02-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
17:00 | 2022-02-04
16:52 | 2022-02-04
16:48 | 2022-02-04
16:45 | 2022-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website