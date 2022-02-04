الحالة متدهورة.. ماذا يجري مع أحد السجناء في رومية؟

أفادت المعلومات عن تدهور حالة السّجين "ع.النجار" داخل سجن رومية وتحديداً في المبنى "ب"، وذلك بعد إضرابه عن الطعام ليومه العاشر.ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإن ما قام به النجار سببه مكوثه في السجن لأكثر من 18 عاماً في حين أنه لم يتم تحديد حكم المؤبد حتى الآن.