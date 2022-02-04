لبنان

الخليل: اقترح طرح مشروع الكهرباء بمناقصة دولية

Lebanon 24
04-02-2022 | 16:43
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غرد النائب انور الخليل عبر حسابه على "توتير": "خيرا فعل الرئيس ميقاتي بإخراج سلفة الكهرباء من الموزانة شبعنا خططا بدأت مع خطة النائب جبران باسيل بعام  2010 والوعد بكهرباء 24/24 بعام 2012. وبعد 12 سنة وهدر 47 مليار $ فشلوا وأوصلونا لعتمة كاملة. وعليه اقترح طرح المشروع بمناقصة دولية على أساس الBOT أو ماشابه ليحصل لبنان على حاجته من الكهرباء. لا ثقة بوزارة الوعود!".
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