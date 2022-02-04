مقدمات نشرات الأخبار

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"هل أطلقت يد حكومة الرئيس ميقاتي في توسيع جدول أعمالها بعيدا من الشروط التي وضعها ثنائي حزب الله -أمل للعودة الى مجلس الوزراء؟دعوة ميقاتي لعقد جلسة عادية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي توحي بذلك مبدئيا لكن الجواب الشافي يكمن في طبيعة البنود ال 76 التي يتضمنها جدول العمل وما إذا كانت تتعدى عنواني الموازنة وخطة التعافي.أما في ماراتون جلسات الموازنة فقد استعصى بند الكهرباء على نقاشات أرقامها كما كل الموازنات السابقة فجرى فصله عن مشروع الموازنة ليصدر لاحقا بقانون مستقل غير مستند الى سلفة خزينة على ما جرت العادة وعبر عن ذلك الرئيس ميقاتي من بعبدا بعد لقائه الرئيس عون فقال "إن مشروع الكهرباء سيكون مشروع قانون منفصلا وسيحال إلى مجلس النواب، مشددا على ان الكهرباء يجب أن تكون إما "كل الوقت أو ما تكون" .على خط آخر وعشية عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت تحرك لبنان على خط الأمم المتحدة فأبلغ المنظمة الدولية برسالة خطية تمسكه بحقوقه وثروته البحرية وبما طرحه الوفد اللبناني المفاوض بشأن الحدود مع فلسطين المحتلة واعتبرت الرسالة أنه لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة وبالتالي أضافت الرسالة لا يمكن اعتبار حقل كاريش إسرائيليا.وفي سياق متصل جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته السلطات اللبنانية بتحقيق إصلاحات ملموسة لضمان الدعم الدولي للبنان وبالتحقيق في جميع الاعتداءات على اليونيفيل وتقديم مرتكبي تلك الحوادث إلى العدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.دوليا وبينما دعمت الصين مطلب روسيا بتراجع الناتو عن التوسع في أوكرانيا يطرق أبواب موسكو في الأيام المقبلة زعيمان أوروبيان هما الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني في محاولتين لثني بوتن عن خطته لغزو أوكرانيا.أما بداية النشرة فمن ملف إنساني يتعلق بمرضى السرطان في لبنان.==============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أن بي أن"تستريح مناقشات مجلس الوزراء حول مشروع قانون الموازنة العامة أسبوعا بالتمام والكمال قبل أن يعود الخميس المقبل من خلال جلسة ماراتونية أخيرة تعقد في بعبدا للانتهاء من دراسته تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب بصيغته النهائي.ةعلى خطوط الكهرباء المطلوب توليد مشاريع إصلاحية تخرج هذا الملف من حزورة 40 او 50 مليار دولار عجزا لتوفير التيار فيما لاءات ثلاث تعتم هذا الملف: لا كهرباء لا قبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة لا تشكيل للهيئة الناظمة للقطاع الكهربائي.في شأن متصل أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته بعبدا اليوم وجوب القيام بخطوات تحدد مسار ملف الكهرباء بشكل نهائي وواضح وقال: نحن بحاجة الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر أربعا وعشرين ساعة في اليوم أما موضوع سلفة الكهرباء فسيكون خارج الموازنة المرسلة الى مجلس النواب وسيرسل لاحقا الى ساحة النجمة من خلال مشروع قانون منفصل لافتا الى أن الحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية هو امر يعارضه الوزراء.وفيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي من المنتظر أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية عامة قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحيه من بينها قانون المنافسة الذي بات حاجة ملحة لضبط جشع المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وبلقمة عيش المواطن.الرئيس بري إستحضر اليوم الذكرى الثامنة والثلاثين لإنتفاضة السادس من شباط والذكرى السنوية للإستشهادي حسن قصير (فتى عامل) قائلا إننا معنيون اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن نكون على أهبة الإستعداد والجهوزية للدفاع عما تحقق في السادس من شباط عام 1984 وحفظ كل تلك الإنجازات تحت سقف القانون والدستور والحفاظ على السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بالمقاومة في مواجهة عدوانية إسرائيل.===============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"المشهد السياسي اللبناني يتوزع على اربعة محاور: مالي وديبلوماسي وانتخابي وقضائي. ماليا، الموعد المبدئي لانجاز الموازنة من السلطة التنفيذية تحدد يوم الخميس المقبل . لكن الانجاز المبدئي لن يصبح نهائيا الا بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة واقرارها. فهل القوى السياسية، على اختلافها، مستعدة لاقرار هذه الموازنة غير الشعبية؟فاضافة الى ان الموازنة هي حتى الان موازنة الحد الادنى، وهي غير اصلاحية ولا تحمل اي رؤية مستقبلية، فانها ايضا تمس مصالح المواطنين وتسمح باستنزافهم ماديا اكثر فاكثر. فهل القوى الحزبية الموجودة في البرلمان قادرة على تحمل مثل هذه الموازنة قبل ثلاثة اشهر من الاستحقاق الانتخابي؟ ديبلوماسيا ، لا جواب خليجيا حتى الان على الرد اللبناني.لكن المعلومات الواردة من الخليج لا توحي ان دول مجلس التعاون الخليجي راضية على الرد اللبناني، حتى ان السعودية تعتبره مناورة لكسب الوقت لا اكثر ولا اقل. فهل يصل الموقف السلبي الخليجي الى حد فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية؟ انتخابيا، لا جديد بالنسبة الى محاولة تعديل قانون الانتخاب، ولا سيما في ما يتعلق بإحداث تغيير على صعيد اقتراع المنتشرين.اللافت في هذا السياق موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي رفضت ادخال تعديلات على قانون الانتخاب واضعة الامر في خانة محاولة عرقلة الانتخاب او تطييرها.الموقف المذكور يثبت ان لا اكثرية موصوفة لتعديل قانون الانتخاب، وبالتللي فان الطرح، اذا ولد، فانه سيولد ميتا. قضائيا، اليوم الرابع من شباط 2022 ، يكون قد انقضى ثمانية عشر شهرا على انفجار.المرفأ، ومع ذلك فان القرار الظني لم يصدر بعد عن المحقق العدلي. السبب؟ طبقة سياسية فاسدة تحمي بعضها بعضا وتمنع القضاء من ان يمارس واجبه، وتغرقه في دعاوى رد لا تنتهي ، بحيث تحول القاضي في دولة الفساد هذه متهما.لذلك، ايها اللبنانيون، انتم مدعوون الى ان تقولوا كلمة حق في وجه قوى الباطل. كونوا على قدر المسؤولية التارخية الملقاة على عاتقكم في الخامس عشر من ايار، عاقبوا المنظومة الحاكمة واركانها ، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.==============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"تم عزل الكهرباء وتوتراتها العالية عن الموازنة، على امل تأمين سلامتها لعبور جلسة مجلس الوزراء المقررة في بعبدا الخميس المقبل. وان كان اتفاق الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي قد حيد بندا مكهربا، الا ان الارقام غير الواضحة بعد لا تزال تحتاج الى الكثير من الدرس بدءا من تسعيرة الاتصالات، وليس انتهاء بالدولار الجمركي وكيفية احتسابه، اما حسبة السياسيين فليست على حساب بيدر المواطنين العاجزين عن احتمال اي ضريبة اضافية، واضحة كانت او بطريقة مواربة.وبطريقة وقحة لا يزال بعض التجار يذبح اللبنانيين بسيف الاسعار، رغم جهود وزارة الاقتصاد ودورياتها على المؤسسات والاسواق، فالواقع يحتاج الى نيابات عامة وقوى امنية معنية لمكافحة هذا الوباء الذي يفوق بخطورته وباء اومكرون الذي استحكم هو الآخر انتشارا بين اللبنانيين.وفي زمن انتشار مرض التسويق للتطبيع مع العدو الصهيوني تحت مسميات الحرية والانفتاح كانت دعوة الرئيس نبيه بري في ذكرى انتفاضة السادس من شباط الى التمسك بالمقاومة كخيار لابقاء لبنان نقطة انتصار لا انكسار.وفي زمن انكسارات العدو محاولات من حكام البحرين للمشاغبة الخطرة عند مياه الخليج، مع تخصيص ميناء بحري اماراتي للصهاينة برعاية اميركية لترسو عليه الكثير من المشاريع الامنية والعسكرية الخطرة في المنطقة.وبمنطق القوة كانت قمة الماردين الروسي والصيني في بكين على هامش الالعاب الاولمبية. قمة حملت الكثير من الدلالات للاعبين بامن المنطقة واقتصادها من الاميركيين الى الحلف الاطلسي وكل ادواته، وتعهد الرئيسان الروسي والصيني بالتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون الدول ذات السيادة، ومعارضتهما أي توسيع للحلف الأطلسي..==============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أو تي في"الموازنة على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل، على ان تقر في اليوم نفسه، ولو استغرقت الجلسة ساعات عدة.هذا ما اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، ولو ان سلفة الكهرباء ستبقى خارج الموازنة المطروحة، لتحال على مشروع قانون آخر سيتم درسه في ضوء صورة واضحة وشاملة لملف الكهرباء.وبعيدا من الدخول في نقاش حول الخطوة، سواء كانت مدخلا إلى الحل، أو سبيلا لإدخال الملف مجددا في البازار السياسي، صار واضحا ان الفيتو الذي ألقي في المرحلة السابقة على انعقاد مجلس الوزراء، ربطا بالخلاف حول التحقيق العدلي في انفجار المرفأ قد زال، بدليل دعوة ميقاتي الى جلسة اضافية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي، نظرا الى وجود العديد من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها، كما قال.وفي انتظار الصيغة النهائية للموازنة، بعد اجتيازها امتحان الهيئة العامة واللجان، يبقى ترقب الموقف الدولي مما يحرز على الساحة الداخلية، في ضوء المعلومات المتداولة عن ملاحظات جوهرية في هذا السياق.وفي وقت يترقب اللبنانيون تطورات معينة على خط ترسيم الحدود البحرية، ومواصلة العمل لإنجاز الاستحقاق النيابي، بعيدا من التهويل بالتأجيل، وفي موقف بعيد عن التفاصيل السياسية اليومية، اعتبر الرئيس عون ان لبنان، على رغم كل الصعاب، لا يزال يشكل نموذجا للأخوة الإنسانية، وما ارساه هو مرساة نجاة من الواجب ان نتمسك بها لاعادة الاشعاع لوطننا.واكد الرئيس عون في مناسبة اليوم العالمي الثاني للأخوة الإنسانية الذي تحييه الأمم المتحدة لمناسبة توقيع وثيقة الأخوة بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر، ان الاخوة الإنسانية قيمة كانت في صلب انشاء لبنان كوطن للعيش المشترك، ومن الواجب الحفاظ عليها لأنها باتت اليوم قيمة عالمية، على أساسها تنهض مجتمعات عدة من كبواتها، من دون الغاء او اقصاء أي مكون من مكوناته.==============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون ال بي سي"في اليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف اليوم 4 شباط، يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يمكن إنقاذ ما لا يقل عن 7 ملايين شخص على مدى العقد المقبل، من خلال تحديد أنسب الوسائل العلمية لكل دولة، عن طريق وضع استجابات قوية للسرطان، عبر التغطية الصحية الشاملة، وحشد مختلف أصحاب المصلحة للعمل معا".أين لبنان من هذا التعريف؟ الأجوبة موجودة لدى المرضى الذين لا تغطية صحية شاملة لهم، ولا حتى توافر الدواء لهم، ففي لبنان "سرطانات" الفساد والغش والاحتكار والسياسة، ومسببو هذه الأنواع من "السرطانات" يواصلون مخالفاتهم للقوانين لأنهم فوقها ولا شيء يردعهم، فعلى رغم كل ملفات الفساد التي فتحت، لا أحد من أصحاب هذه الملفات دخل السجن، فلماذا لا يستمر المخالفون في مخالفاتهم طالما أن جرائمهم تحميها الحصانات القانونية والنقابية والطائفية والعشائرية والعائلية.يقول المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية ، في اليوم العالمي للسرطان: "لا ينبغي أن يكون السرطان عقوبة إعدام لأي شخص في أي مكان." في لبنان "ينبغي"، لأن أدنى المتطلبات الصحية تكاد أن تختفي.بالإنتقال إلى يوميات الملفات اللبنانية فإن الأزمات تتشابه لأن ما يجمعها أمر واحد: لا سيولة، أو على الأقل، شح في السيولة.ففي ملف الكهرباء، كان لافتا ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية، من أن "الحل المجتزأ واعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو امر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج الى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن.لقد اتفقنا على ارسال الموازنة الى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على ان يتم درس هذا الموضوع في مجلس الوزراء ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل الى المجلس النيابي."عالميا، حدث اقتصادي على هامش افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين: فقد وافقت شركة gaz prom الروسية على عقد مدته 30 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعي من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسي بشمال شرق الصين. حدث هذا التطور في وقت وصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين لحضور الألعاب الأولمبية.==============================* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"هو العالم الذي يتنفس من بئر عميقة ترابية ومظلمة.. ترقبا لإنقاذ الطفل المغربي ريان وعلى عمق اثنين وثلاثين مترا يصارع المساحون الطوبغرافيون والعمال بهدف إدخال أنابيب معدنية وخراسانية في عملية معقدة للانقاذ وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.ولليوم الخامس أصبحت شفشاون في طنجة المغربية عاصمة للقلق والأمل والصلاة وتضخ في ابن السنوات الخمس روحا ودعوات صمود وعمليات الحفر الجارية ببطء قد تنتشل ريان. وفي حال خابت الآمال فإن الدولة المغربية تكون قد بحثت عن طرق النجاة في كل حبة تراب موازية للبئر.. ولم تعدم وسيلة إنقاذ إلا واتبعتها بعناية مركزة.وتحت أنظار المراقبة العالمية وريان ليس نبيا لكنه بمعاناته وجراحه وصبره وتمسكه بالنبض رأه الناس على سورة يوسف وقواه في جوف قعر عميق وبين ريان.. ولبنان.. إخوة يرمون الإخوة في البئر. ويتصارعون ليس للانقاذ بل للبقاء على قيد الحياة السياسية، وهو ما بدأت ترسمه خريطة الانتخابات النيابية على بعد ثلاثة اشهر ونصف من موعدها الرسمي، إلا إذا دخلت على هذه الخريطة عوامل التأجيل التي يولفها المتضررون في السلطة والمخاوف من تطيير الانتخابات، تقدمت بها القوات اللبنانية من خلال سؤالها عن إعادة طرح ملف اقتراع المغتربين والدائرة السادسة عشرة على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.تخوف القوات قد لا يكون وحيدا على ساحة القلق،. فهناك دزينة أسباب متاحة للسلطة للتأجيل تبدأ بخبطة أمنية ولا تنتهي عند التذرع بالميثاقية السنية أو اللجوء الى العصيان المدني الواقع فعليا في إدارات الدولة ووزارتها بفعل تغيب الموظفين عن الالتحاق بأعمالهم.ولحين تدبير السبب فإن النزاعات السياسية المالية القضائية سوف تستمر على وتيرة تصاعدية وتحديدا بين رئاسة حاكمية مصرف لبنان والاخوين "عون" وبعد تقدمه لمرتين بطلب القاضية غادة عون وعدم امتثالها للتبليغ، تقدم حاكم مصرف لبنان اليوم برد إعلامي موسع عبر صحيفة الشرق الاوسط، مبددا الخوف من صرف الاحتياطي وقال: "نحن اليوم نتدخل في هذه الدولارات عبر صيرفة ولم يتم المس باحتياطي مصرف لبنان لإتمام هذه العملية حتى الساعة".واستهجن سلامة ما يروج له البعض لجهة أن المصرف المركزي بدد أموال المودعين قائلا: نحن لا نمتلك أموال المودعين لنبددها، هناك أموال أودعتها المصارف، وهي أموال أعدناها ونعيدها إليها وتحدث حاكم المركزي عن أسباب سياسية وعقائدية وعن مصالح معينة تقف وراء حملة اختصرت الأزمة اللبنانية بشخصه، واستثنيت كل مكامن الضعف التي أدت إلى الأزمة، وهو أمر غير منطقي، هدفه شيطنتي وتحويلي كبش محرقة على حد وصفه.