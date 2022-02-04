المفتي زكريا: عكار مشهورة بعيشها الواحد ولن يفسدوا عيشنا

قدم المفتي الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من العلماء والفعاليات، واجب التعزية في بلدة حكر الحوشب بالشاب من آل موسى الذي قضى في إشكال في بلدته منذ 3 أيام، في حضور الشيخ محمد عصفور القائم بأعمال المجلس الإسلامي العلوي وأهالي الفقيد. وألقى المفتي زكريا كلمة شدد فيها على حصر الموضوع في إطار الإشكال الفردي بعيدا من التوظيف الطائفي والمذهبي، لأن عكار معروفة بمحبة أهلها لبعضهم البعض، وبعيشها الواحد".ودعا إلى أن "تأخذ القضية مجراها القانوني والقضائي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة منعا للاستغلال والتجييش المذهبي". وشدد على "معاني الوحدة والإخاء والتلاقي وحسن الجوار".وختم بالدعاء للفقيد وطلب الشفاء للجرحى.