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تغييرات

Lebanon 24
04-02-2022 | 17:00
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أبلغ حزب بارز عدداً من نوابه الحاليين أن المرحلة تقتضي إجراء تغييرات تطال معظمهم، في هذه المرحل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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