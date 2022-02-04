لبنان

السلطة القضائية تمرّ بمخاض صعب

Lebanon 24
04-02-2022 | 17:13
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يكشف قاضٍ بارز أن السلطة القضائية تمرّ بمخاض صعب، وفرز بين "قضاة مستقلين" وآخرين ما يزالون في دائرة المرحلة الماضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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