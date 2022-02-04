لبنان

جلسة للحكومة الثلاثاء

Lebanon 24
04-02-2022 | 18:30
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها 76 بنداً، في السراي الكبير لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويتضمن جدول الأعمال إقرار اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشؤونا متفرقة تتعلق بالطاقة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن شؤون تربوية ووظيفية.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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