لبنان

كلمة لنصر الله الأربعاء

Lebanon 24
04-02-2022 | 19:21
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يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الأربعاء المقبل عند الثالثة بمناسبة ذكرى القادة الشهداء، وحيث سيتناول الأوضاع العامة في البلاد.
(اللواء)
المصدر: اللواء
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