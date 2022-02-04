هذا ما قاله المفتي دريان للمرشحين السنّة

ذكرت "اللواء" ان مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان يستقبل العديد من النواب الحاليين والشخصيات السياسية السنيّة، التي تطلب رأيه في موضوع ترشيحها للإنتخابات بعد قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي والانتخابي، لكن المفتي يرد بانه لا يتدخل في مثل هذا القرار لا تشجيعاً على الترشيح ولا رفضاً ويترك الحرية للمعنيين لانه خيارهم، وان دار الفتوى على مسافة واحدة من كل الاطراف، إلّا انه يشدد في كل لقاءاته عل وحدة الصف الاسلامي وبخاصة السنّي.كما علمت "اللواء" ان الرئيس سعد الحريري سيعود الى بيروت الاسبوع المقبل للتحضير لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط.وستكون له مواقف في المناسبة، كما ستكون عودته مناسبة لتحديد الموقف من خوض مناصري تيار "المستقبل" ونوابه الاستحقاق الانتخابي.كما عُلم ان بهاء رفيق الحريري سيعود الى بيروت الاسبوع المقبل في سياق إحياء مناسبة إستشهاد والده، ولكي يكون قريباً من اعمال فريقه في بيروت والمناطق العامل على استقطاب المناصرين.