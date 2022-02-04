15
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سلفة الكهرباء: هذا أحسن ما فعلته الحكومة
Lebanon 24
04-02-2022
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب خالد ابو شقرا في" نداء الوطن": إخراج سلفة الكهرباء بقيمة 5250 مليار ليرة من خارج أبواب إنفاق الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب لاقرارها بقانون خاص هو أحسن ما فعلته الحكومة. فهذه السلف التي دأبت وزارة الطاقة على طلبها لمؤسسة كهرباء لبنان تتناقض مع التعريف القانوني للسلفة. فعدا عن أنها طويلة الأجل، فهي تعطى لمؤسسة مفلسة لا قدرة لها على إرجاعها. في حين أن "المادتين 203 و204 من قانون المحاسبة العمومية تنصان على أن السلفة تعطى بعد تأكد وزير المالية من قدرة المؤسسة المستلفة على السداد"، يقول المدير العام السابق للاستثمار والصيانة في وزارة الطاقة غسان بيضون، و"التأكد من أن المؤسسة أدرجت في موازنتها الاعتماد الخاص لتسديد السلفة... وفي حال تجاوز مهل إرجاعها السنة يتطلب إقرارها من مجلس النواب".
كل عناصر السلفة إذاً غير متوفرة في ما تطلبه وزارة الطاقة، والقيمة المطلوبة 5250 مليار ليرة غير منطقية كيفما قلبناها. فهذا المبلغ لا يساوي أكثر من 260 مليون دولار على سعر السوق، وهو رقم لا يكفي لشراء المحروقات أكثر من شهرين في حال لم ترفع التعرفة إلى 14 سنتاً للكيلواط كما هو مقرر بخطة الكهرباء. وحتى لو ترافق مع رفع التعرفة فـ "لن يكفي أيضاً"، بحسب بيضون. ذلك أن التغذية لن تزيد إلا بضع ساعات في أحسن الاحوال وثلثا الانتاج سيذهب هدراً بسبب زيادة السرقة، وسينخفض معها الاستهلاك، ولن تبدأ الجباية في بعض المناطق قبل عامين من اليوم في جميع الحالات". أما إذا كانت لتسديد متأخرات المتعهدين وشراء قطع الغيار ولدفع متأخرات البواخر فسيكون استخدامها أسوأ. كل منطق السلفة غير مقنع ولا يمكن البناء عليه، ولا سيما إذا أضفنا كلفة استيراد الغاز المصري والكهرباء من الأردن المقدرة كلفتهما بحدود 1 مليار دولار. فمن أين سترد الأموال؟ سؤال على النواب التوقف عنده عندما يصلهم الطلب، وبدلاً من الموافقة عليه وتكبيد الخزينة والمواطنين المزيد من الخسائر، عليهم الضغط لتشكيل الهيئة الناظمة المستقلة للقطاع والمباشرة بتنفيذ الاصلاحات بدءاً من تخفيض الهدر.
تابع
الأكثر قراءة
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
Lebanon 24
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
11:29 | 2022-02-04
04/02/2022 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
12:08 | 2022-02-04
04/02/2022 12:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية نجت من الموت خلال الحرب... وصديقتها المقرّبة قُتِلت!
Lebanon 24
فنانة لبنانية نجت من الموت خلال الحرب... وصديقتها المقرّبة قُتِلت!
23:58 | 2022-02-04
04/02/2022 11:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ في طرابلس بسبب دويّ انفجار.. ما القصّة؟
Lebanon 24
هلعٌ في طرابلس بسبب دويّ انفجار.. ما القصّة؟
12:39 | 2022-02-04
04/02/2022 12:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:39 | 2022-02-05
بين التهديد والوعيد... الدفع "كاش وبسرعة"
07:09 | 2022-02-05
من اجل استعادة الأموال المنهوبة... وقفة احتجاجية في صيدا
07:08 | 2022-02-05
في اليوم العالمي لمكافحة السرطان... هذه قصة "فاديا" (صورة)
07:05 | 2022-02-05
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
07:01 | 2022-02-05
متقاعدو قوى الأمن دعوا إلى رص الصفوف والتنسيق المنتج
06:58 | 2022-02-05
الجمعية الإيطالية العربية جالت على السفراء العرب في روما تضامنا مع لبنان
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
05/02/2022 14:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 14:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 14:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact