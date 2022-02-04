لبنان

لوكسمبورغ تطلب معلومات بشأن حسابات وأصول رياض سلامة

Lebanon 24
04-02-2022 | 23:20
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أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يذكر المصدر تفاصيل.

 

وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز في تشرين الثاني الماضي أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.

 

ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على الفور على طلبات للتعليق.

 

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية".

 

وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.

 

ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.

 

ولم يرد متحدث باسم السفارة الفرنسية في لبنان على الفور على طلب للتعليق.

 

وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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