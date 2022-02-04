مع استمرار المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - القموعة القبيات - مرجحين مشمش - معاصر الشوف كفريا - تنورين حدث الجبة تنورين اللقلوق، ترشيش - زحلة.في المقابل، اكدت غرفة التحكم المروري أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع السيارات باستثناء الشاحنات.