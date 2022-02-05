تفاصيل جديدة عن طقس شباط: المنخفضات الجوية مستمرة.. وأقواها في هذا الموعد

أشارت صفحة Lebanon Weather Forecast على "فيسبوك" إلى ان المنظومة الجويّة تستمرّ مثاليّة وتسمح للمنطقة أن تشهد منخفضات جويّة خاصةً خلال الثلث الأول والثلث الأخير من شهر شباط الحالي.

في التفاصيل:

- خلال الثلث الأول، يستمرّ الطقس شبه كانونيّ مع أمطار وبرودة وثلوج من وقت لآخر تبقى تُلامِس حدود 1000-1200م.

- خلال الثلث الثاني، سنشهد طقسا مُتقلبا بالإجمال يتخلله إرتفاعا بسيطا بدرجات الحرارة بالأخص في بدايته، يتبعه فترة عدم إستقرار حوالي منتصف الشهر مع بعض الأمطار والثلوج على جبال ال 1300-1500م.

- خلال الثلث الثالث من الشهر، من المتوقع أن تعود "إحتماليّة" أن نشهد منخفضا جويّا عميقا مُثلجا خاصةً حوالي 25 الشهر، على أن تتدنّى الثلوج إلى ما دون 1000م.

لماذا شهدنا بشكل مُفاجئ أمس الجمعة الثلوج لامست 900م في جبل لبنان والجنوب وكست البقاع الأوسط والغربيّ بينما كانت الخرائط تُشير إلى ثلوج فوق 1100م؟

سيطرت نهاراً "بؤرة باردة" باللون الأزرق بالأخصّ فوق البقاعين الغربيّ والأوسط وبعض جبال السلسة الغربيّة خاصةً جنوباً وفي جبل لبنان. فتدنّت درجات الحرارة ولامست الصفر بقاعاً على إرتفاع 920م.

وإستمرّ وجود هذه البؤرة حتى أولى ساعات بعد ظهرالجمعة . فإرتفعت بعدها درجات الحرارة وتحوّل تساقط الثلوج إلى أمطار.

بالإضافة إلى ذلك، بعض العوامل التي أدّت لنشوء هذه العاصفة الثلجيّة المفاجئة المحدودة بتلك المناطق هي إنخفاض حرارة طبقة 500 مليبار لتُسجل -29 والهطولات القويّة بسبب تمركز المُنخفض الجويّ بالقرب من قُبرص ما ساهم بزيادة التبريد المحليّ.

طقس الأيام المقبلة:

اليوم السبت: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال فترة قبل الظهر ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خصوصا في الجنوب مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار بدءا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح خلال الليل وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة، تهطل أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.