تشرذم كبير.. الخلافات تضربُ المجتمع المدني

لم تتبلور حتى الآن صورة أي لوائح انتخابيّة واضحة ضمن صفوف جمعيات المجتمع المدني، وسط ما يُحكى عن تشرذم كبيرٍ يسيطر على العلاقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في "الحركات التغييريّة".

بالتوازي فقد تبين أن هناك خلافاتٍ متفاقمة ضمن تجمعات في مناطق عديدة مثل بيروت، البقاع، الشوف وصيدا، وأن هناك شخصيات كثيرة رُفضت أن تترشح للانتخابات باسم المجتمع المدني، بسبب علاقاتها مع أطراف سياسية عديدة.

وتطرحُ هذه المشهدية تساؤلات جديّة عما إذا كانت جماعات المجتمع المدني ستخوض الانتخابات بقوة وسط النفور الكبير بينها، وهو الأمر الذي قد يُضعف توجهاتها ويساهم في خسارتها مجدداً.