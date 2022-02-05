لبنان

القوات - الاشتراكي: تحالف الضرورة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
05-02-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-915143-637796493763624853.jpeg
Doc-P-915143-637796493763624853.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يصر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على التأكيد خلال اطلالاته الاعلامية ان التحالف الانتخابي بينه وبين القوات اللبنانية محسوم وان الاشتراكي يتجه الى تدعيم هذا التحالف سياسيا من خلال جنوحه مجددا نحو التصعيد السياسي في وجه خصومه ما يتناسب مع الخطاب القواتي.

 

يعرف جنبلاط مخاطر التحالف مع القوات في ظل تقارب الاخير الكبير مع السعودية، اذ ان الامر سيعني حتما قبوله بالقيادة القواتية للحالة السياسية التي تواجه حزب الله وقبوله ايضا ان يكون تحت هذه القيادة بشكل او بآخر، وهذا تنازل جنبلاط غير مسبوق.

 

تستفيد القوات عمليا من تحالفها مع الاشتراكي في دائرتين اساسيتين، الاولى دائرة الشوف وعاليه، اذ ان القوات تضمن من خلال تحالفها مع جنبلاط الفوز بمقعدين نيابيين في الدائرة في حين انها لن تستطيع الفوز بأكثر من نائب في حال خاضت المعركة وحيدة بالرغم من قربها من الحاصل الثاني.

 

لكن القوات لا تزال تحاول تحسين شروطها التفاوضية في الشوف وعاليه، اذ تسعى الى استبدال احد مقاعدها السابقة بمقعد مختلف وهذا ما لم يقبل به الحزب التقدمي الاشتراكي بعد، وهذا ما يوحي بأن القوات على ثقة بأن التحالف مع جنبلاط ثابت بالجبل حتى لو حصلت خلافات على مقعد من هنا واخر من هناك.

 

الدائرة الثانية التي ستستفيد القوات من تحالفها مع الاشتراكي فيها هي دائرة بعبدا، حيث تحسم قدرتها على الفوز بمقعد نيابي في الدائرة في حين ستكون مضطرة لخوض معركة جدية في الدائرة في حال خاضت الانتخابات منفردة.

 

اما الاشتراكي فيستطيع من خلال تحالفه مع القوات تحصين مقعده النيابي في دائرة البقاع الغربي وراشيا ، وخوض معركة على الحاصل الثاني، لكن هذه الحاجة الانتخابية المشتركة تضاف اليها حاجة سياسية جدية لا يمكن تجاوزها.

 

اذ ان غياب تيار المستقبل عن الساحة السياسية، يجعل من القوات والاشتراكي بحاجة لاعادة التكتل كي لا تتمكن قوى الثامن من اذار من الاستفراد بهما سياسيا بعد الانتخابات النيابية، ان كان في الحكومة او في المجلس النيابي.... من هنا يمكن قراءة التقارب المستمر بين الطرفين والذين من المتوقع ان يتعمق في المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:39 | 2022-02-05
07:26 | 2022-02-05
07:09 | 2022-02-05
07:08 | 2022-02-05
07:05 | 2022-02-05
07:01 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website