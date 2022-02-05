خطوة ايجابية من المصرف المركزي باتجاه شركات التدقيق.. هذا ما تم الاتفاق عليه

أشارت معلومات لقناة الـLBCI الى ان المصرف المركزي اتخذ قرارا بالاجماع بتسليم كافة المستندات الاضافية التي طلبتها شركة A&M متمنيا البدء فورا بعملية التدقيق.وأكد المعلومات أن المصرف المركزي على استعداد لمواصلة التعاون في المستقبل مع الشركة ما يعني عمليا انه سلم كل حسابات الموظفين من العام 2015 وحتى اليوم.