لبنان

أكثر من 10 دجاجات... سرقة من نوع آخر (صور)

Lebanon 24
05-02-2022 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من المجهولين بسرقة أكثر من 10 دجاجات من بلدة "مشتل الزراعة".
 
يذكر ان عمليات السرقة تتكرر بشكل ملحوظ في البلدة ما دفع الأهالي الى مناشدة الاجهزة الأمنية للتدخل سريعا.
 
 
 
 
 
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