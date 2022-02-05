14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقيب الوكلاء البحريين: تجدد الازدحام في مرفأ بيروت
Lebanon 24
05-02-2022
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن في بيان، أن "عوامل الطقس وتوقف العمل، أديا إلى تجدد الازدحام في مرفأ بيروت، مما أنتج ضررا كبيرا في جداول إبحار تشغيل السفن وانتظامها".
وشدد على أن "ارتفاع منسوب التيارات البحرية، عوامل تؤثر على ميزانية البواخر وسلامة التشغيل، وتكبد شركات الملاحة انتظارا وتأخيرا وخسائر هائلة، لانعدام الحماية الكافية في كاسر الأمواج المقابل لمحطة الحاويات". وأشار إلى أن "مرفأ طرابلس شكل رئة لبعض السفن التي اضطرت قسرا لتفريغ بضائعها هناك".
ولفت إلى أن "التبعات السلبية المشار إليها، تشمل حاويات البضائع استيرادا وتصديرا والحاويات الفارغة، وإلى أن معدل انتظار السفن يناهز الأسبوع حاليا في مرفأ بيروت ويزداد تدني الإنتاجية بفعل امتلاء الباحات، بعد أن اضطرت بعض السفن الى الإبحار قبل اكتمال كامل عملياتها المقررة، وبالتالي ارتفاع معوقات التستيف والوصول الى الحاويات".
ورأى أن "التحديات متنوعة وتشمل الكثير من النقاط المطلوبة في مقاربة النشاط المرفأي وإدارته"، لافتا إلى أن "النقابة بجانب الأسرة المرفأية المتنوعة تنتظر إعلان نتيجة المناقصة وفض العروض المقدمة من شركتين لتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت لتنطلق مرحلة جديدة من العمل والتطوير".
تابع
الأكثر قراءة
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
Lebanon 24
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
11:29 | 2022-02-04
04/02/2022 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
12:08 | 2022-02-04
04/02/2022 12:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
07:05 | 2022-02-05
05/02/2022 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
Lebanon 24
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
02:30 | 2022-02-05
05/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:32 | 2022-02-05
مارسيل خليفة ولبنان بعلبكي يتألقان في مقدونيا.. رسالةٌ للوطن بكلمات ذهبيّة
07:08 | 2022-02-05
في اليوم العالمي لمكافحة السرطان... هذه قصة "فاديا" (صورة)
07:05 | 2022-02-05
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
10:50 | 2022-02-05
بيبلوس للتعهدات الكهربائية: على المشتركين ان يحولوا اشتراكاتهم إلى عداد
10:36 | 2022-02-05
درويش: نحتاج الى مقاربة سياسية يرافقها إستقرار إقتصادي
10:22 | 2022-02-05
مكتب وزير التربية: يرق طلب وضعه خارج الملاك لمدة موقتة وسيبقى في مسؤولياته إلى جانب الوزير
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
05/02/2022 18:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact