سليم استقبل قائد القوة الدولية العاملة في جنوب

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال استيفانو دل كول على رأس وفد من بعثة اليونيفل .وأبلغ الجنرال دل كول وزير الدفاع بتعيين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اللواء أرولدو لازارو ساينز خلفا له امس على ان يتسلم مهامه في اواخر شباط الجاري على رأس اليونيفل.وتناول اللقاء الاستقرار الذي يسود منطقة عمليات القوات الدولية بفضل التعاون مع الجيش في قطاع جنوب الليطاني.وفي هذا السياق شدد الوزير سليم على اهمية احترام دور اليونيفل وتسهيل حرية عملها بالتعاون مع الجيش حسب المهام التي نصت عليها القرارات الدولية ذات الصلة، ووجوب عدم حدوث اي اشكالات بين القوة الدولية والسكان.وتناول الجنرال دل كول أهمية استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية الدورية في الناقورة، مؤكدا على العلاقة الممتازة السائدة بين القوة الدولية والمواطنين في مختلف البلدات والتعاون البناء بين اليونيفل و الادارات المحلية، مشيرا الى ان الحوادث التي تعرضت لها دوريات اليونيفل لا تعبر عن اي مشاعر عدائية من قبل المواطنين في تلك المنطقة تجاه القوات الدولية.