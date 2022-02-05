لبنان

ضاهر: سنخوض الإنتخابات بشرف وسننتصر مهما كذبوا

Lebanon 24
05-02-2022 | 06:24
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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر": "همنا الناس وحل مشاكلهم وهمهم نشر الإشاعات والسخافات الإنتخابية. اقتربت الإنتخابات وكثرت الشائعات والسخافات، ومنها ما يروج عبر واتساب عن اتصال قمت به لمرشحة. الخبر كاذب، وما اعتدت التواصل سرا ولا التنازل عن صديق، ولا استعطاء تحالف. سنخوض الإنتخابات بشرف وسننتصر مهما كذبوا. همنا الناس وحل مشاكلهم، وسنبقى إلى جانبهم، قولا وفعلا."
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