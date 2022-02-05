لبنان

بقرادونيان: الوضع المعيشي إلى تراجع إلى متى؟

Lebanon 24
05-02-2022 | 06:36
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غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان عبر حسابه على "تويتر": "ينخفض سعر صرف الدولار، تبقى الأسعار كما هي. البلد يغرق في الظلام والوعود بالكهرباء تختفي فيها إلى متى؟ جمود، عدم انتاجية، والوضع المعيشي إلى تراجع إلى متى؟".
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هاكوب بقرادونيان

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