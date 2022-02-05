بقرادونيان: الوضع المعيشي إلى تراجع إلى متى؟

غرد الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان عبر حسابه على "تويتر": "ينخفض سعر صرف الدولار، تبقى الأسعار كما هي. البلد يغرق في الظلام والوعود بالكهرباء تختفي فيها إلى متى؟ جمود، عدم انتاجية، والوضع المعيشي إلى تراجع إلى متى؟".