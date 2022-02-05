بين التهديد والوعيد... الدفع "كاش وبسرعة" ​

مع بداية شهر شباك وصلت فواتير المولدات الكهربائية الخاصة الى معظم اللبنانيين، والتي لم يلتزم أصحاب المولدات بالتسعيرة التي أصدرتها الوزارات المختصة. وعند محاولة المواطنين المراجعة والسؤال عن سبب عدم الالتزام كانت الاجابة صريحة وأكيدة "اما الدفع مباشرة من دون اي تعليق أوقطع الخطوط فورا".