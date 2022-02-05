لبنان

حادث على أوتوستراد صيدا -الزهراني هذه نتيجته

Lebanon 24
05-02-2022 | 06:43
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سقط جريحان بحادث سير صباح اليوم على أوتوستراد صيدا -الزهراني في منطقة الصرفند، عندما انحرف بيك اب عن الطريق واصطدم بالفاصل الحديدي، وتم نقلهما إلى المستشفى.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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أوتوستراد صيدا -الزهراني

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