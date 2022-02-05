حادث على أوتوستراد صيدا -الزهراني هذه نتيجته

سقط جريحان بحادث سير صباح اليوم على أوتوستراد صيدا -الزهراني في منطقة الصرفند، عندما انحرف بيك اب عن الطريق واصطدم بالفاصل الحديدي، وتم نقلهما إلى المستشفى.