الجمعية الإيطالية العربية جالت على السفراء العرب في روما تضامنا مع لبنان

زار وفد من الجمعية الإيطالية العربية - الصداقة روما، في إطار جولة على السفراء العرب، سفيرة الجامعة العربية في روما ولدى الكرسي الرسولي إيناس مكاوي، سفيرتي لبنان ميرا ضاهر وأرمينيا تسوفينار همبرتسوميان. ترأس الوفد رئيس الجمعية ماسيمو مارتسيالي ونائبه فارو فيكياريللي، وضم مسؤولة الاتصالات ليلى خريس، مسؤولة القسم العربي في موقع الصداقة ريهام الشاذلي ومسؤول العلاقات الدولية طلال خريس.وخلال اللقاءات عبر رئيس الجمعية عن "أهمية إقامة علاقات متينة مع الدول العربية وجمهورية أرمينيا الفتية" مؤكدا "إلتزام الجمعية مقررات الجامعة العربية، لاسيما المتعلقة بالقضية المركزية فلسطين"، معربا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني والتزام الجمعية الوقوف إلى جانبه وعن تضامنه مع لبنان في ظروفه الصعبة".وعرض الوفد مع الممثلين الدبلوماسيين لنشاطات الجمعية التي تأسست العام 1994، لاسيما الاعلامية والدور الذي يقوم به موقعها على شبكة الأنترنت ويعمل في إدارة تحريره 27 محررا ومراسلا من معظم الأقطار العربية، بهدف تعزيز علاقات البلدان العربية مع الدولة الإيطالية والمجتمع الإيطالي.