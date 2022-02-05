لبنان

مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-02-2022 | 07:05
A-
A+
Doc-P-915236-637796667867758451.jpg
Doc-P-915236-637796667867758451.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من  المصارف مؤخراً على إلزام المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم عبرها، بالتوقيع على مستندات تنصّ على أنهم لن يستفيدوا بعد الآن من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان، وذلك خلال عملية حصولهم على الأموال من المصارف.

ويعني هذا الأمر أنّ الموظف لن يحصل على راتبه بالدولار من المصرف بناء على التعميم الذي ينصّ على إمكانية تقاضي الليرة بالعملة الصعبة. وعليه، فإن الموظف بات مُلزماً بتقاضي أمواله بالليرة اللبنانية حصراً، إذ فرضت هذه المصارف عليه هذا الأمر.

وحتى الآن، فإن أسباب هذا الإجراء ما زالت غير واضحة المعالم.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:32 | 2022-02-05
07:08 | 2022-02-05
10:50 | 2022-02-05
10:36 | 2022-02-05
10:22 | 2022-02-05
10:18 | 2022-02-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website