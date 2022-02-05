لبنان

في اليوم العالمي لمكافحة السرطان... هذه قصة "فاديا" (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2022 | 07:08
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حددت منظمة الصحة العالمية يوم الرابع من آب تاريخا لتسليط الضوء على مرض السرطان، الذي وحسب الاحصاءات الدولية ترتفع نسب الاصابة به بشكل مخيف اذ انها بدأت تتخطى الـ 60%.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز العالم عتبة جديدة في عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصابين بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه.

وفي لبنان تزداد معاناة المصابين بالسرطان بسبب الأزمة الاقتصادية التي نتج عنها أزمة دواء طالت بشكل خاص مرضى السرطان، الذين بات تأمين الدواء لهم مهمة شبه مستحيلة في ظل تفلت سعر الصرف وفي ظل مشاكل الاستيراد التي ظهرت في السنتين الاخيرتين.

وبدا لافتا ان العام الفائت ومعه هذا العام شكلا تحديا واضحا لمرضى السرطان في لبنان وعائلاتهم ،وهذا ما دفعهم إلى التظاهر اكثر من مرة حاملين اوجاعهم وآمالهم ومخاوفهم.

و في الرابع من شباط هذه السنة انتشرت صور لأكثر من مصاب ومصابة بمرض السرطان في لبنان كمحاولة لدعمهم والوقوف الى جانبهم.

ومن الصور اللافتة، ظهرت صورة السيدة فاديا الحايك والدة اختصاصية التجميل كلوديا حايك التي عانت لفترة طويلة من السرطان وما زالت مستمرة في صمودها وتخطيها للوجع.

وفاديا هي أم لـ 4 أولاد وجدة لمجموعة أحفاد يحيطونها جميعا بالمحبة والدعم ما يجعل فرص صمودها أكثر وقدرتها على تخطي الوجع أكبر.
 
 
 

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