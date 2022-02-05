من اجل استعادة الأموال المنهوبة... وقفة احتجاجية في صيدا

ينظم إئتلاف "١٧ تشرين للتغيير صيدا-جزين" وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في صيدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم من اجل استعادة الاموال المنهوبة ويدعو المواطنين لتلبية نداء الإحتجاج على السياسات المصرفية التي أودت بالبلد إلى الإفلاس وضياع الحقوق.