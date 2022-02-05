يوحنا العاشر يلتقي كهنة وادي النصارى

التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في دير القديس جاورجيوس الحميراء متروبوليت عكار وتوابعها المطران باسيليوس منصور، والآباء الكهنة في وادي النصارى، في حضور رئيس الدير الأسقف أرسانيوس دحدل.أثناء اللقاء، كان للبطريرك كلمة توجيهية للآباء الكهنة في وادي النصارى عن الأوضاع الكنسية بشكل عام وعن وادي النصارى بشكل خاص.هذا وعبر البطريرك عن فرحه الكبير بهذا اللقاء، متمنيا له وللآباء الكهنة القوة والنجاح في خدمتهم المباركة.