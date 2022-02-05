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لبنان
مصلحة الليطاني: قطع وعزل خط أولي جون يوم غد
Lebanon 24
05-02-2022
|
07:44
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "قطع وعزل خط اولي_جون 66 ك.ف يوم غد الاحد، من السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذا الخط".
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