مصلحة الليطاني: قطع وعزل خط أولي جون يوم غد

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، "قطع وعزل خط اولي_جون 66 ك.ف يوم غد الاحد، من السابعة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر، لإجراء الصيانة الضرورية وإصلاح العطل الطارئ على هذا الخط".

