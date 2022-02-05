لبنان

الراعي اطلع من بو حبيب على المبادرة الكويتية

Lebanon 24
05-02-2022 | 08:08
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب، يرافقه مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري.

بعد اللقاء قال الوزير بو حبيب: "ان هدف زيارتي اليوم الى هذا الصرح، هي لاطلاع غبطته على المبادرة الكويتية تجاه لبنان وعرضت لغبطته موجزا عنها. اضافة الى انني وضعته في أجواء زيارتي الاخيرة الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الزيارات، لانه من المهم جدا ان يعرف غبطته بشكل دقيق ما تقوم به وزارة الخارجية من أجل اصلاح الامور بهدف أخذ بركته وتوجيهاته بهذا الشأن".
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