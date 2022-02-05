وزارة الصحة دعت الى انتخاب نقيب ومجلس نقابة للنفسانيين في 5 آذار

دعت وزارة الصحة العامة النفسانيين (عيادي - تربوي) المسجلين في الوزارة إلى انتخاب مجلس للنقابة والنقيب الثامنة من صباح السبت في الخامس من آذار المقبل في بيت الطبيب - فرن الشباك، وفي حال عدم اكتمال عدد الثلثين من المسجلين في الوزارة، تبدأ العملية الإنتخابية حكما في التاسعة صباحا من النهار نفسه، وتستمر لغاية الثانية من بعد الظهر حيث تجري بعدها عملية الفرز وإصدار النتائج.وأشارت في بيان الى أنه "على كل من يرغب في تقديم ترشيحه لعضوية مجلس النقابة أو رئاستها، التقدم بالمستندات اللازمة وتسجيلها في وقت الدوام الرسمي في قسم المهن الطبية في الوزارة، اعتبارا من يوم الثلثاء في 15 الحالي ولغاية الثلثاء في 22 منه. أما المستندات المطلوبة فهي: نسخة عن الهوية أو إخراج قيد إفرادي أو نسخة مصدقة عنه، سجل عدلي لا يعود تاريخه إلى مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة عن إجازة مزاولة مهنة النفساني (عيادي - تربوي) مصادق عليها من وزارة الصحة العامة، صورتان شمسيتان مصادق عليهما من مختار المحلة، إفادات عمل من المؤسسات الصحية و/أو التربوية أو أماكن العمل تثبت مدة مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات في لبنان مصادق عليها وفقا للأصول".وأوضحت الوزارة أن لائحة المرشحين المقبولين ستعلن اعتبارا من الثانية عشرة من يوم الخميس في 24 الحالي، مع العلم بأنه يتوجب إبراز الهوية أو إخراج القيد مع إجازة مزاولة مهنة النفساني (عيادي - تربوي) في لبنان أو نسخة مصدقة عنها للمشاركة في الانتخابات المقررة.