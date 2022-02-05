مولوي ينوه بإحباط تهريب كمية كابتاغون للكويت: بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر إلى أشقائنا

إحباطٌ جديد لمحاولة تهريب حبوب الكبتاغون مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على قطع من الشوكولا، الى دولة الكويت الشقيقة. إننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى الى أشقائنا في دول الخليج العربي. #لكم_بالمرصاد https://t.co/Ez7zS6kDvq
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) February 5, 2022
إحباطٌ جديد لمحاولة تهريب حبوب الكبتاغون مخبأة ومموّهة داخل طرد بريدي يحتوي على قطع من الشوكولا، الى دولة الكويت الشقيقة. إننا في وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي بالمرصاد لكل محاولة لتصدير الشر والأذى الى أشقائنا في دول الخليج العربي. #لكم_بالمرصاد https://t.co/Ez7zS6kDvq