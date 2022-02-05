لبنان

اعتصام لاساتذة متعاقدين في حاصبيا للمطالبة بحقوقهم وتثبيتهم

Lebanon 24
05-02-2022 | 08:47
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 اعتصم عدد من الأساتذة المتعاقدين عند نقطة الحاصباني في حاصبيا للمطالبة بحقوقهم وتثبيتهم في الملاك الرسمي، داعين المسؤولين إلى "إنصافهم رأفة بالطلاب الذين يخسرون عامهم الدراسي ولا ذنب لهم"، ومشددين على "الاستمرار بالاضراب حتى إشعار اخر".
 
ودعا الاساتذة زملاءهم من مختلف المناطق الى "المشاركة بكثافة في الاعتصام الذي سيقام نهار الاثنين أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي".
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