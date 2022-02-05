غرفة تجارة طرابلس شاركت بندوة نظمتها سفارة الهند ومجلس تصدير الأحجار الكريمة في الهند

شاركت مديرة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال ليندا سلطان، في الندوة التي نظمتها سفارة الهند ومجلس ترويج وتصدير الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، في حضور السفير سهيل أجاز خان ومدراء عامين وممثلين عن الغرف التجارية ونقابة المجوهرات في لبنان وفي الهند.وتحدثت سلطان خلال الندوة، فأضاءت على واقع صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان وحجمها، بحيث أن المناصفة تتقاسم حركتي الاستيراد والتصدير، ونسبة الانتاج على المستوى اللبناني هي الأعلى لدى المؤسسات العاملة في العاصمة، اما في طرابلس، فان حجم المنتجات الصناعية والحرفية من الذهب والمجوهرات فتسجل نسبا متدنية مقارنة مع حجم الانتاج على المستوى اللبناني العام".ولفتت الى ان "استيراد الذهب والمجوهرات من الهند تتحكم به المعايير المعتمدة، وكذلك الاذواق المختلفة، اما المنتج اللبناني من الذهب والمجوهرات فيلقى رواجا في بلدان الخليج العربي، بالرغم من ان تلك البلدان تستورد من الجانب الهندي احتياجاتها من هذه الصناعة". وقالت: "ان المواد الخام التي تدخل في تلك الصناعات يتم استيرادها من سويسرا وايطاليا، ويتم تصنيعها بطريقتين اما باستخدام الوسائل التقنية الآلية أو يدويا وحرفيا".وشددت على ان "غرفة طرابلس والشمال تولي اهتماما استثنائيا لتنمية حركة الصادرات اللبنانية باتجاه الاسواق العربية والدولية وبشكل محوري مع اسواق الجانب الهندي الصديق، ولديها في مختبرات مراقبة الجودة آلة تقنية متطورة ألمانية الصنع (بروكر) لفحص الذهب والمجوهرات للتأكد من جودتها وتوفر تطبيقات المعايير والمواصفات المعتمدة دوليا في تلك القطاعات".وختمت سلطان موجهة الشكر الى السفير الهندي والفريق العامل لدى السفارة الهندية، متمنية "انعقاد المزيد من الندوات المتخصصة التي تساعد على توطيد العلاقات الاقتصادية اللبنانية الهندية في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية منها".