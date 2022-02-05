لقاء بين حماس والتقدمي في إقليم الخروب

زار وفد من حركة "حماس" برئاسة المسؤول السياسي في إقليم الخروب حسن العريض برفقة أعضاء اللجنة السياسية، وكالة داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في الإقليم، حيث التقى وكيل داخلية الحزب بلال قاسم واعضاء من جهاز الوكالة ومعتمدين.وتحدث العريض عن تطورات القضية الفلسطينية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على القدس والمسجد الأقصى. وشدد على "أهمية تحصين الساحة الداخلية في إطار المواجهة الشاملة مع الاحتلال، وعلى أن حماس ملتزمة تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة، مع ضرورة إجراء الانتخابات وإقرار برنامج وطني ونضالي أساسه المقاومة بكل أشكالها، وعلى أن الحركة حريصة على أمن المخيمات واستقرارها، وستبذل كل الجهود لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم".من جهته، شدد قاسم على أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية الحزب التقدمي الاشتراكي، التي عمل لأجلها المعلم الشهيد كمال جنبلاط"، منوها بجهود الحركة في إقليم الخروب وكل المناطق، داعيا الى "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات".