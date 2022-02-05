لبنان

في الهرمل... اشكال ومجموعة من الجرحى

Lebanon 24
05-02-2022 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في مدينة الهرمل بين شبان من الـ "علوه "، تطور الى تبادل لاطلاق النار، ما ادى الى سقوط 3 جرحى، اثنين منهم في حالة خطرة فيما الاصابة الثالثة اتت طفيفة.
 
 
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الهرمل

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