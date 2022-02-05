في الهرمل... اشكال ومجموعة من الجرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في مدينة الهرمل بين شبان من الـ "علوه "، تطور الى تبادل لاطلاق النار، ما ادى الى سقوط 3 جرحى، اثنين منهم في حالة خطرة فيما الاصابة الثالثة اتت طفيفة.