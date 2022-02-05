14
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عز الدين: سنخوض الانتخابات مع أمل والوطني الحر بما يحقق المصلحة الوطنية
Lebanon 24
05-02-2022
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، خلال لقاء سياسي نظمه "حزب الله" في مجمع الإمام الحسين في بلدة عنقون، بمشاركة شخصيات وفاعليات "أننا متحالفون مع الاخوة في حركة أمل والتيار الوطني الحر، بما يحقق المصلحة الوطنية في لبنان ومصلحة أهلنا وشعبنا".
وفي ما يتعلق بموضوع الموازنة، قال عز الدين: "هذه الموازنة لا بد منها، لأن الجميع يعلم أن الدولة متعثرة، وهذا نتيجة لانهيار الدولة، وهذا الانهيار أدى الى تعثر المرفق العام وتسيير شؤون الناس"، مشيرا إلى أن "الموازنة تأتي اذا ارادوا ان يمرروها من خلال الضرورة بأن تكون من أجل تسيير شؤون الناس، ونحن عملنا وسعينا وبذلنا كل الجهود داخل مجلس الوزراء قبل ان نصل الى مجلس النواب، لتصويب بما لا يضر ويرهق كاهل المواطن اللبناني، وبخاصة ان الرواتب محدودة ولا تكفي بالحد الادنى من الكرامة الوطنية". مشددا على أن "إذا حاولوا تمرير اي شيء يضر بالمواطن، فنحن من خلال مجلس النواب سندافع عن هذا الموضوع".
وفي الشأن الإنتخابي، اعتبر عز الدين أن "هذه الانتخابات هي محطة مهمة، ويوجد رهان عليها من قبل الأميركي والسعودي والفرنسي، وبالطبع لهم مصلحة في الخارج كما في الداخل". ورأى أن "هذا الإستحقاق هو إستحقاق طبيعي وسنخوضه، ولكن نتائجه لن تكون نهاية الدنيا".
أضاف: "لا إذا أخذنا الاغلبية سنقلب الميمنة على الميسرة، ولا هم اذا أتوا بالاغلبية سيقلبون الميمنة على الميسرة، إنما سيكون هناك تنافس"، مشيرا الى أن "الاميركي والسعودي سيدفعان مالا سياسيا في هذه الانتخابات، فهم يريدون ان يأتوا بالأغلبية، ويعملون من أجل ذلك".
تابع
الأكثر قراءة
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
Lebanon 24
بلبلة جديدة بشأن الـ100 دولار.. ما فعلته مصارف غير متوقع
11:29 | 2022-02-04
04/02/2022 11:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
سعر كرتونة البيض في لبنان يكسر رقماً قياسياً.. إليكم كم بلغ وسط هبوط الدولار
14:03 | 2022-02-04
04/02/2022 02:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء.. ماذا حصل مؤخراً؟
12:08 | 2022-02-04
04/02/2022 12:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة بشأن التعميم 161 ودولار المصارف.. هذه تفاصيلها
07:05 | 2022-02-05
05/02/2022 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
Lebanon 24
سائق فان مدرسي يتحرّش بفتاة قاصر في البقاع.. ما فعله معها مقزّز!
02:30 | 2022-02-05
05/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:50 | 2022-02-05
بيبلوس للتعهدات الكهربائية: على المشتركين ان يحولوا اشتراكاتهم إلى عداد
10:36 | 2022-02-05
درويش: نحتاج الى مقاربة سياسية يرافقها إستقرار إقتصادي
10:22 | 2022-02-05
مكتب وزير التربية: يرق طلب وضعه خارج الملاك لمدة موقتة وسيبقى في مسؤولياته إلى جانب الوزير
10:18 | 2022-02-05
وقفة احتجاجية للمهندسين في صيدا رفضا ل " ليلرة الودائع "
10:02 | 2022-02-05
في الهرمل... اشكال ومجموعة من الجرحى
09:28 | 2022-02-05
لقاء بين حماس والتقدمي في إقليم الخروب
فيديو
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
05/02/2022 18:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"هيونداي" تُعلن عن سيارة إقتصادية ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-02-04
05/02/2022 18:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact