لبنان

وقفة احتجاجية للمهندسين في صيدا رفضا ل " ليلرة الودائع "

Lebanon 24
05-02-2022 | 10:18
A-
A+
Doc-P-915291-637796784152226806.png
Doc-P-915291-637796784152226806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عدد من المهندسين، وبدعوة من نقابتهم، وقفة احتجاجية امام فرع مصرف لبنان في صيدا، بالتزامن مع وقفات مماثلة امام فروع المصرف في بيروت والمناطق، تحت عنوان "حتى استعادة الحقوق ومن أجل الحق بالاستشفاء وتقاعد كريم".

ورفع المعتصمون لافتات جاء في بعضها: "الودائع ترد كما هي، ليلرة الودائع مرفوضة، مدخراتنا مش فرق عملة، تغطيتنا الصحية وتقاعدنا برقبة المصارف".
 
وتخلل الوقفة كلمتان لعضو نقابة المهندسين ابراهيم حجازي والمهندس بلال شعبان، نددا ب "المنظومة السياسية الحاكمة والمنظومة المالية التي تسببت بمآسي الشعب اللبناني وممارسات المصارف والحاكم المركزي رياض سلامة"، واعتبرتا ان "المصارف تقوم باحتجاز اموال ومدخرات المهندسين والمودعين عموما، وتفرض الحصار على حسابات النقابة والصناديق لديها، ولا سيما صندوق الاستشفاء والتقاعد"، واعتبرا في كلمتهما ان هذه الوقفة "هي رسالة للحكومة ومصرف لبنان التي تقونن سرقة ودائع المهندسين"، وطالبتا ب "عودة الودائع كما هي لانها حق مكتسب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-02-06
01:30 | 2022-02-06
01:15 | 2022-02-06
02:00 | 2022-02-06
01:08 | 2022-02-06
01:04 | 2022-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website