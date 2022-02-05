لبنان

خبرٌ جديد عن المولدات.. هكذا ستصبح التسعيرة والفواتير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-02-2022 | 11:30
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بدأ بعض أصحاب المولّدات مؤخراً باعتمادِ نمط جديد من التعاطي مع المواطنين، إذ أقدم بعضهم على إبلاغ المشتركين لديهم بأنه سيتم وقف الاعتماد على العدادات والعودة إلى "المقطوعيّة". 

ويعتبرُ هذا الأمر مخالفةً لقرار وزارة الاقتصاد الذي يُلزم أصحاب المولدات بتركيب عدادات للمشتركين والالتزام بتسعيرة الكيلوواط التي تصدرها وزارة الطاقة كلّ شهر. 

أما الأمر الأهم فهو أنّ بعض أصحاب المولدات طلب من المواطنين دفع "المقطوعية" بالدولار الأميركي. ففي مناطق مثل عرمون، أُبلغ مواطنون بأنه يترتب عليهم دفع مبلغ 100 دولار أميركي لاشتراك الـ5 أمبير. 

ومن الممكن أن يشكل هذا الأمر إجحافاً كبيراً بحق المواطنين، كما أنه سيخلق مشاكل كبيرة بينهم وبين أصحاب المولدات الذين سيتحكمون بساعات التغذية كما يريدون على أن يضمنوا الحصول على التسعيرة الثابتة التي يريدونها نهاية كلّ شهر. 

وإنطلاقاً من هذا الأمر، فإن المواطنين الذين لن يوافقوا على الطروحات الجديدة، قد يبادرون إلى قطع الاشتراك، ما يعني أنهم سيعيشون في العتمة وسط انقطاع  التيار الكهربائي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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